Vaticano, inizia il processo per gli investimenti immobiliari a Londra. Davanti al giudice il cardinale Becciu e altri nove accusati (Di martedì 27 luglio 2021) In Vaticano è già stato ribattezzato il maxiprocesso. Quello che inizia oggi, 27 luglio, è sicuramente il processo penale più importante del pontificato di Papa Francesco. Non solo per il numero consistente e inedito per la Santa Sede di rinviati a giudizio, che sono dieci. Ma perché tra essi ci sono figure di spicco della governance dello Stato più piccolo del mondo. Nomi emersi durante le indagini dei pm vaticani sull’acquisto del palazzo di Londra, al numero 60 di Sloane Avenue, da parte della Segreteria di Stato. Tra questi spicca il cardinale Angelo Becciu processato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Inè già stato ribattezzato il maxi. Quello cheoggi, 27 luglio, è sicuramente ilpenale più importante del pontificato di Papa Francesco. Non solo per il numero consistente e inedito per la Santa Sede di rinviati a giudizio, che sono dieci. Ma perché tra essi ci sono figure di spicco della governance dello Stato più piccolo del mondo. Nomi emersi durante le indagini dei pm vaticani sull’acquisto del palazzo di, al numero 60 di Sloane Avenue, da parte della Segreteria di Stato. Tra questi spicca ilAngeloprocessato ...

