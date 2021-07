Vasco Rossi: il nuovo tour inizia a Trento il 20 maggio 2022 (Di martedì 27 luglio 2021) Vasco Rossi di nuovo live nel 2022. A rivelarlo è lo stesso cantante che, attraverso il suo seguitissimo profilo Facebook, ha annunciato il suo ritorno sul palco a 2 anni dall’ultima volta in una nuova tournée che partirà a Trento il 20 maggio prossimo. L’area, che attualmente ospita il drive through vaccinale, è stata definita da Vasco come un «affascinante spazio dedicato alla musica»: si chiamerà Trentino Music Arena e, secondo le previsioni, accoglierà più di 100mila spettatori. Qui si fa la storia, l’ultimo tour di Rossi, è del 2019. Quello del 2020 è stato rinviato a causa della pandemia, e i fan non vedono l’ora di poter cantare finalmente a squarciagola i più grandi successi del loro idolo. Leggi su vanityfair (Di martedì 27 luglio 2021) Vasco Rossi di nuovo live nel 2022. A rivelarlo è lo stesso cantante che, attraverso il suo seguitissimo profilo Facebook, ha annunciato il suo ritorno sul palco a 2 anni dall’ultima volta in una nuova tournée che partirà a Trento il 20 maggio prossimo. L’area, che attualmente ospita il drive through vaccinale, è stata definita da Vasco come un «affascinante spazio dedicato alla musica»: si chiamerà Trentino Music Arena e, secondo le previsioni, accoglierà più di 100mila spettatori. Qui si fa la storia, l’ultimo tour di Rossi, è del 2019. Quello del 2020 è stato rinviato a causa della pandemia, e i fan non vedono l’ora di poter cantare finalmente a squarciagola i più grandi successi del loro idolo.

Ultime Notizie dalla rete : Vasco Rossi Vasco Rossi annuncia il ritorno in live: sarà il primo ad inaugurare il Trentino Music Arena Vasco Rossi annuncia in anteprima sui propri canali social il ritorno in live per l'anno 2022 in un palco nuovo di zecca e ancora mai solcato. Sarà infatti il noto rocker di Zocca ad inaugurare il ...

Cover di Vasco fino a notte fonda nel centro cittadino 'privatizzato' per l'occasione: scattano denunce e sanzioni RUFFANO (Lecce) " La serata di musica con le cover di Vasco Rossi sfocia in una doppia denuncia per organizzatore e artista nonché con una sfilza di sanzioni per avere violato le normative antiCovid nonché vari articoli del Tulps, il Testo unico delle ...

L'annuncio della Provincia: Vasco Rossi in concerto a Trento il prossimo 20 maggio l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Dylan Dog incontra Albachiara: secondo appuntamento in omaggio a Vasco Rossi Dopo la straordinaria accoglienza dell'albo Sally, che ha conquistato i fan di tutta Italia, Dylan Dog incontra Albachiara: il secondo appuntamento in omaggio a Vasco Rossi. Giunge al suo secondo capi ...

Dylan Dog incontra Albachiara: Secondo omaggio a Vasco Rossi Albachiara. Giunge al suo secondo capitolo l’omaggio di Dylan Dog alle canzoni di Vasco Rossi. Grazie alla collaborazione tra uno degli artisti italiani più amati di sempre e Sergio Bonelli Editore, l ...

