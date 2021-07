Variante Delta: incubazione, sintomi, quando fare tampone. Tutto quello che c'è da sapere (Di martedì 27 luglio 2021) Quanto dura l’incubazione? Quali sono e dopo quanto emergono i sintomi? Cosa fare dopo un contatto a rischio e quando effettuare il tampone? La Variante Delta fa aumentare i casi di Covid nel nostro Paese e, insieme ad essi, i dubbi dei cittadini. Rispetto al ceppo originario, infatti, la mutazione presenta specificità su cui HuffPost ha voluto fare chiarezza col professor Pierangelo Clerici, presidente dell’Associazione Microbiologi Clinici Italiani e della Federazione Italiana Società Scientifiche di Laboratorio. Professore, quali sono i tempi di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 luglio 2021) Quanto dura l’? Quali sono e dopo quanto emergono i? Cosadopo un contatto a rischio eeffettuare il? Lafa aumentare i casi di Covid nel nostro Paese e, insieme ad essi, i dubbi dei cittadini. Rispetto al ceppo originario, infatti, la mutazione presenta specificità su cui HuffPost ha volutochiarezza col professor Pierangelo Clerici, presidente dell’Associazione Microbiologi Clinici Italiani e della Federazione Italiana Società Scientifiche di Laboratorio. Professore, quali sono i tempi di ...

Advertising

borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - borghi_claudio : Oggi improvvisamente la notizia del giorno sono i 600 bambini indonesiani morti per la variante delta in indonesia.… - borghi_claudio : Riapre il reparto. Presto! Preparate il servizio per i ricoverati NO VAX. Ehm no, sono vaccinati. COSA? Preparate… - fulltilt995 : RT @borghi_claudio: Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorno in… - Luce38082184 : RT @GuidoCrosetto: Qualcuno sta seguendo ciò che accade in Israele con la variante Delta? Perché servirebbe un’informazione corretta e non… -