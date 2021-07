Vanessa Ferrari incanta il mondo | perché l’azzurra emoziona? Tocca le corde del cuore | sensibilità fatata

(Di martedì 27 luglio 2021) L’esercizio al corpo libero diè stato uno dei momenti di maggior impatto per l’Italia nella prima parte delle Olimpiadi di Tokyo. La ginnasta si è esibita all’Ariake Gymnastics Centre sulle note di “Con te partirò”, eseguendo un esercizio superlativo che le è valso il primo posto nella classifica di specialità al termine: strepitoso 14.166 (5.9 il D Score) con cui è riuscita addirittura a battere la fuoriclasse Simone Biles. La bresciana naturalmente non si nasconde dietro a un dito e lunedì 2 agosto andrà a caccia della tanto agognata medaglia a cinque cerchi dopo due amari quarti posti. In tutto ilsi è fatto un ...

Eurosport_IT : WOW ?????? Vanessa Ferrari incanta tutti con il suo esercizio a corpo libero sulle note di 'Con te partirò' ??????????????… - Coninews : Obiettivi centrati ? Tris di finali a #Tokyo2020 per le ginnaste #ItaliaTeam ?? ????? concorso generale a squadre… - Eurosport_IT : Magnifiche le nostre ragazze! ?????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ArtisticGymnastics - danyandrea1978 : RT @Eurosport_IT: WOW ?????? Vanessa Ferrari incanta tutti con il suo esercizio a corpo libero sulle note di 'Con te partirò' ?????????????? #Toky… - alic_dobreva : RT @bragherissima: ve lo dico io visto che nessuno ne parla. la nazionale italiana di ginnastica artistica è in finale, martina maggio e al… -

Ti ho sempre seguita anche se quando mio padre mi fece vedere la prima volta gli esercizi che facevi, gli dissi: io queste cose non riuscirò a farle mai. L'amore per la ginnastica si è poi evoluto in ...Ma le Farfalle della ginnastica artistica , capitanate da un'immensa, potrebbero cambiare le carte in tavola e portarci sul podio nel primo pomeriggio. Nel mezzo, sollevamento pesi ...Larissa Iapichino sta guardando con attenzione le Olimpiadi di Tokyo alle quali non ha potuto partecipare per un problema fisico procuratosi nel corso del campionati italiani. La giovane azzurra, però ...Italiani in gara alle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi, martedì 27 luglio 2021. Programma e azzurri protagonisti in terra nipponica nel quarto giorno.