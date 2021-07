Valentino Rossi beccato con un campione del mondo: serata speciale (FOTO) (Di martedì 27 luglio 2021) Valentino Rossi si gode le vacanze in compagnia degli amici. Il Dottore però è stato beccato in compagnia di un campione del mondo. Valentino Rossi (GettyImages)serata speciale per Valentino Rossi. Il Dottore come sappiamo si sta godendo le meritate vacanze. La MotoGP infatti al momento è in pausa. Durante queste settimane il #46 ha passato molto tempo con gli amici e in particolare con la fidanzata Francesca Sofia Novello. Poco fa però Marco Materazzi ha postato uno scatto proprio in compagnia del rider ... Leggi su chenews (Di martedì 27 luglio 2021)si gode le vacanze in compagnia degli amici. Il Dottore però è statoin compagnia di undel(GettyImages)per. Il Dottore come sappiamo si sta godendo le meritate vacanze. La MotoGP infatti al momento è in pausa. Durante queste settimane il #46 ha passato molto tempo con gli amici e in particolare con la fidanzata Francesca Sofia Novello. Poco fa però Marco Materazzi ha postato uno scatto proprio in compagnia del rider ...

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi Razali: "Dovizioso in Petronas? Non vogliamo un altro Rossi. Abbiamo offerto Morbidelli a Yamaha" Razlan Razali, numero uno del Team Petronas, spiega chiaramente le sue intenzioni per il 2022. Niente Dovizioso: ("L'idea è molto attraente, ma con il massimo rispetto per Valentino Rossi, non vogliamo che si venga a creare una situazione simile a quella di quest'anno.") Mentre Morbidelli è sempre più vicino alla Yamaha Factory di Redazione MOW I l Team Petronas ha ...

MotoGp, Dovizioso con l'Aprilia ad Aragon ma la Yamaha nel futuro Anche perché si cerca di capire chi riempirà le due caselle libere in Yamaha: quelle lasciate da Mav e pure quella di Valentino Rossi nel team Petronas. L'impressione è che se Vale continuerà a ...

Valentino Rossi-Yamaha: nuova ipotesi sul futuro Sportal Valentino Rossi beccato con un campione del mondo: serata speciale (FOTO) Valentino Rossi si gode le vacanze in compagnia degli amici. Il Dottore però è stato beccato in compagnia di un campione del mondo.

MotoGP, Razali: "Morbidelli ha l'OK per sostituire Vinales nel team ufficiale" MotoGP: "Gli abbiamo detto di sì, ora la discussione è fra Yamaha e VR46. I piloti per il 2022? Dovizioso è un'idea affascinante ma non vogliamo trovarci nella stessa situazione di Rossi, Rea è troppo ...

