Valentina e Tommaso ad un mese da Temptation Island 2021 stanno insieme? | Video Witty Tv (Di mercoledì 28 luglio 2021) Cosa è successo fra Valentina e Tommaso dopo un mese dalla fine di Temptation Island 2021? Valentina al falò aveva deciso di uscire dal programma senza Tommaso. Una volta a casa ha ricevuto un sacco di telefonate e messaggi dall’ex. I due si sono parlati il giorno in cui Tommaso è andato da Giulia. Tommaso ha però fatto di tutto per tornare con Valentina, ma quest’ultima ha tagliato definitivamente i ponti. Questo è stato quello che ha raccontato Valentina. Tommaso ha ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 28 luglio 2021) Cosa è successo fradopo undalla fine dial falò aveva deciso di uscire dal programma senza. Una volta a casa ha ricevuto un sacco di telefonate e messaggi dall’ex. I due si sono parlati il giorno in cuiè andato da Giulia.ha però fatto di tutto per tornare con, ma quest’ultima ha tagliato definitivamente i ponti. Questo è stato quello che ha raccontatoha ...

