Vaccino | dramma ad Amici | arresto cardiaco dopo il siero

Leggi su chenews

(Di martedì 27 luglio 2021) Un ballerino di “” è stato colpito da un. L’ex allievo della scuola di Canale 5 aveva fatto la prima dose del(Google AdobeStock) La corsa in ospedaleaver fatto la prima dose delPfizer. E’ questo ciò che è successo a Santo Giuliano, il ballerino nonché ex allievo della scuola più famosa d’Italia. Il concorrente di “13”, infatti, è stato colpito da unimprovviso mentre stava all’estero per motivi di lavoro. Il 15 luglio era stato ...