Vaccino covid senza puntura a Messina, sono i primi in Europa (Di martedì 27 luglio 2021) Vaccini senza puntura. Messina è la prima città in Europa che userà un innovativo metodo per somministrare i vaccini anti-covid: la tecnologia, già utilizzata in Usa, Australia e India consiste in un getto ad alta velocità che sostituisce completamente l’utilizzo dell’ago, quindi della tradizionale puntura, e garantisce un totale assorbimento del Vaccino per via intramuscolare. Il dispositivo medico Comfort-in, certificato Ce, è ideato per somministrazioni sub-cutanee o intramuscolari di sostanze medicamentose. La semplicità e l’assoluta sicurezza lo rendono ideale per ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 luglio 2021) Vacciniè la prima città inche userà un innovativo metodo per somministrare i vaccini anti-: la tecnologia, già utilizzata in Usa, Australia e India consiste in un getto ad alta velocità che sostituisce completamente l’utilizzo dell’ago, quindi della tradizionale, e garantisce un totale assorbimento delper via intramuscolare. Il dispositivo medico Comfort-in, certificato Ce, è ideato per somministrazioni sub-cutanee o intramuscolari di sostanze medicamentose. La semplicità e l’assoluta sicurezza lo rendono ideale per ...

