Vaccino anti Covid, a Messina arriva la siringa senza ago: è la prima volta in Europa (video) (Di martedì 27 luglio 2021) Messina sarà la prima città in Europa a iniettare i vaccini senza puntura. La possibilità, che offre vantaggi specie per chi soffre di agofobia, arriva da un dispositivo con una tecnologia innovativa, già utilizzato negli Usa, Australia e India. Si tratta, in sostanza, di una siringa senza ago, che sfrutta un getto ad alta velocità per iniettare il siero in via intramuscolare, garantendone il totale assorbimento del Vaccino per via intramuscolare. Come funziona la siringa senza ago per il Vaccino ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 luglio 2021)sarà lacittà ina iniettare i vaccinipuntura. La possibilità, che offre vantaggi specie per chi soffre di agofobia,da un dispositivo con una tecnologia innovativa, già utilizzato negli Usa, Australia e India. Si tratta, in sostanza, di unaago, che sfrutta un getto ad alta velocità per iniettare il siero in via intramuscolare, garantendone il totale assorbimento delper via intramuscolare. Come funziona laago per il...

Advertising

fattoquotidiano : Zingaretti riceve la seconda dose del vaccino anti-Covid: “Per tornare liberi bisogna immunizzarsi. Chi dice il con… - ilfoglio_it : L'europarlamentare di FdI Berlato: 'L'invito di Draghi a vaccinarsi? Rischia il procurato allarme. Il green pass è… - LiciaRonzulli : V Come #Vaccino V Come Vinceremo V Come Voglia di guardare al futuro V Come Vaffa ai #NoVax e alla loro ideologia… - rob_arci : RT @Corriere: Gli anticorpi del vaccino anti Covid di Sinovac decadono dopo 6 mesi - infoitsalute : Vaccino anti-Covid: quali cibi preferire e quali evitare, prima e dopo -