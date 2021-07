Vaccini:150 sanitari no - vax sospesi dal lavoro nel bresciano (Di martedì 27 luglio 2021) Oltre 150 medici e operatori sanitari nel bresciano che non si sono vaccinati contro il Covid sono stati raggiunti oggi da provvedimento disciplinare. Per loro è prevista l'immediata sospensione dall'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021) Oltre 150 medici e operatorinelche non si sono vaccinati contro il Covid sono stati raggiunti oggi da provvedimento disciplinare. Per loro è prevista l'immediata sospensione dall'...

Advertising

Beatric04906159 : @itsAlset @LKynes4 @ermarluck @flayawa @IntSovranista Ahahahahah io non faccio vaccini da 50 anni e godo di ottima… - kross_what : Io, per chi non si è prenotato entro il 6 agosto, metterei anche i vaccini a pagamento. Una cosa tipo 150€ la prima dose e 100€ la seconda. - ItalianoeRomano : Non se lo chiedono perché questo è PROPRIO QUELLO CHE VOGLIONO, UCCIDERE PIÙ PERSONE POSSIBILE. IL CRIMINALE N 1 a… - CattarossiLisa : @durezzadelviver @Leonard13___ I vaccini rendono di più mi sembra il motivo più plausibile. Hanno lasciato 150 mila… - masciafanuel : RT @Gabbiacane: Siamo pieni di salutisti che ci fanno la morale sui vaccini e sulla scienza, dall'alto del loro sano fumo di sigaretta, dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini 150 Vaccini:150 sanitari no - vax sospesi dal lavoro nel bresciano Oltre 150 medici e operatori sanitari nel Bresciano che non si sono vaccinati contro il Covid sono stati raggiunti oggi da provvedimento disciplinare. Per loro è prevista l'immediata sospensione dall'Ordine ...

Bari - VACCINI ANTICOVID: AGGIORNAMENTO 27 LUGLIO Nel dettaglio, a questa mattina, in provincia di Foggia, hanno già ricevuto la seconda dose: 49.150 persone estremamente vulnerabili su 52.587 che hanno ricevuto la prima dose; 13.012 caregivers su ...

Coronavirus oggi. Vaccinato il 53,7% degli adulti nella Ue, Italia sopra media Il Sole 24 ORE Vaccini:150 sanitari no-vax sospesi dal lavoro nel bresciano Oltre 150 medici e operatori sanitari nel Bresciano che non si sono vaccinati contro il Covid sono stati raggiunti oggi da provvedimento disciplinare. (ANSA) ...

Oltre 150 sanitari non vaccinati sospesi dal lavoro BRESCIA - Oltre 150 medici e operatori sanitari nel Bresciano che non si sono vaccinati contro il Covid sono stati raggiunti oggi da provvedimento disciplinare. Per loro è prevista l'immediata sospens ...

Oltremedici e operatori sanitari nel Bresciano che non si sono vaccinati contro il Covid sono stati raggiunti oggi da provvedimento disciplinare. Per loro è prevista l'immediata sospensione dall'Ordine ...Nel dettaglio, a questa mattina, in provincia di Foggia, hanno già ricevuto la seconda dose: 49.persone estremamente vulnerabili su 52.587 che hanno ricevuto la prima dose; 13.012 caregivers su ...Oltre 150 medici e operatori sanitari nel Bresciano che non si sono vaccinati contro il Covid sono stati raggiunti oggi da provvedimento disciplinare. (ANSA) ...BRESCIA - Oltre 150 medici e operatori sanitari nel Bresciano che non si sono vaccinati contro il Covid sono stati raggiunti oggi da provvedimento disciplinare. Per loro è prevista l'immediata sospens ...