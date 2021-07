Vaccini, scarsa redistribuzione è un rischio per l’economia. Fmi: “Paesi poveri crescono meno. Con nuove varianti in fumo 4.500 miliardi” (Di martedì 27 luglio 2021) Non è solo una questione di salute pubblica mondiale. Un’omogenea redistribuzione dei Vaccini è fondamentale anche per evitare che si allarghi ulteriormente la forbice tra i Paesi più industrializzati e quelli in via di sviluppo. Adesso lo dice anche il Fondo Monetario Internazionale che nel suo ultimo report sottolinea come la ripresa economica, conseguenza dell’allentamento delle restrizioni da coronavirus, viaggi ormai a due velocità, con i Paesi che hanno avuto accesso ai Vaccini che crescono più velocemente e gli altri che rimangono indietro. “La variante Delta è quella dominante e ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Non è solo una questione di salute pubblica mondiale. Un’omogeneadeiè fondamentale anche per evitare che si allarghi ulteriormente la forbice tra ipiù industrializzati e quelli in via di sviluppo. Adesso lo dice anche il Fondo Monetario Internazionale che nel suo ultimo report sottolinea come la ripresa economica, conseguenza dell’allentamento delle restrizioni da coronavirus, viaggi ormai a due velocità, con iche hanno avuto accesso aichepiù velocemente e gli altri che rimangono indietro. “La variante Delta è quella dominante e ha ...

