Vaccini, San Marino: 'Raggiunta l'immunità di gregge'. Ma i suoi abitanti non potranno avere il green pass (Di martedì 27 luglio 2021) annuncia: 'Abbiamo raggiunto l''. Ma i suoi abitanti non potranno avere il e, per diverse attività in Italia, dal 6 agosto dovranno comunque sottoporsi ad un tampone. Leggi anche > La Repubblica del ... Leggi su leggo (Di martedì 27 luglio 2021) annuncia: 'Abbiamo raggiunto l''. Ma inonil e, per diverse attività in Italia, dal 6 agosto dovranno comunque sottoporsi ad un tampone. Leggi anche > La Repubblica del ...

Advertising

TgLa7 : Vaccini: #San #Marino, 'immunità di gregge raggiunta' 90% dei casi Sputnik, ma ora problemi con green pass in Italia - CatelliRossella : Vaccini: a San Marino raggiunta l'immunità di gregge - Cronaca - ANSA - serenaviani : RT @TgLa7: Vaccini: #San #Marino, 'immunità di gregge raggiunta' 90% dei casi Sputnik, ma ora problemi con green pass in Italia - pmsoftware : Vaccini: a San Marino raggiunta l'immunità di gregge. San Marino per festeggiare: - rosalbaaggazio : RT @TgLa7: Vaccini: #San #Marino, 'immunità di gregge raggiunta' 90% dei casi Sputnik, ma ora problemi con green pass in Italia -