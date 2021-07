Vaccini, l’appello dei presidi: “Obbligate il personale scolastico a immunizzarsi prima che sia troppo tardi” (Di martedì 27 luglio 2021) “Obbligate il personale scolastico a vaccinarsi prima che sia troppo tardi”. l’appello arriva dai dirigenti scolastici preoccupati di garantire un rientro a scuola in presenza ma anche in sicurezza. Un imperativo che non trova la stessa pressione per quanto riguarda i ragazzi dai 12 ai 18 anni: in questo caso i presidi sono più prudenti e gli stessi studenti vorrebbero che prima di arrivare all’obbligo si puntasse sulla sensibilizzazione. Il tema è sul tavolo del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che oggi pomeriggio ha voluto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) “ila vaccinarsiche sia”.arriva dai dirigenti scolastici preoccupati di garantire un rientro a scuola in presenza ma anche in sicurezza. Un imperativo che non trova la stessa pressione per quanto riguarda i ragazzi dai 12 ai 18 anni: in questo caso isono più prudenti e gli stessi studenti vorrebbero chedi arrivare all’obbligo si puntasse sulla sensibilizzazione. Il tema è sul tavolo del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, che oggi pomeriggio ha voluto ...

