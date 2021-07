(Di martedì 27 luglio 2021) Continua la campagna di vaccinazione anche sul litorale romano. Grande successo per la prima delle tre giornate dedicate alla campagna di vaccinazione itinerante anti-Covid della ASL Roma 6: nel pomeriggio di ieri il camper ha fatto tappa in piazza Ungheria a, dove sono state somministrate tutte le 100 dosi disponibili di vaccino monodose Johnson & Johnson per la giornata. e dovei prossimi due appuntamenti sul territorio: – Domenica 8, dalle ore 17.00 alle ore 21.30, in piazza Ungheria a. –Sabato 28, dalle 9.00 alle 13.00, in piazza San Benedetto da ...

Advertising

CorriereCitta : Vaccini itineranti a Pomezia e Torvaianica ad agosto: ecco quando - zazoomblog : Vaccini itineranti il camper arriva a Pomezia e Torvaianica: il Comune regala l’entrata al museo a chi si si vaccin… - CorriereCitta : Vaccini itineranti, il camper arriva a Pomezia e Torvaianica: il Comune regala l’entrata al museo a chi si si vacci… - davideangelinit : Il commissario #covid di Palermo Costa sta facendo un lavoro straordinario con i vaccini itineranti paese per paese… - stefania_mileto : @figliocomunista Nel Lazio lo stanno facendo -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini itineranti

... per essere presenti sul territorio in maniera più rilevante, da mettere a disposizione di Asur per effettuare vaccinazioni, definendo un piano per potenziare la vaccinazione nelle zone ..., il camper arriva a Pomezia e Torvaianica: il Comune regala l'entrata al museo a chi si si vaccineràOggi su oltre 8mila tamponi Covid nel Lazio e oltre 17mila antigenici per un totale di oltre 25mila test, si registrano 660 nuovi casi positivi, 2 decessi, i ricoverati sono 211, le terapie intensive ...Firmato l’accordo tra Asur e Protezione civile per allestire le postazioni mobili. Si va verso il superamento della soglia di 50 nuovi casi ogni 100mila abitanti ...