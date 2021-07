Vaccini in vacanza, le regole per i turisti regione per regione. LA GUIDA (Di martedì 27 luglio 2021) Molti territori hanno scelto di organizzarsi per far sì che i vacanzieri possano ricevere il richiamo del vaccino anche se lontani dalle loro case. Dalla Liguria al Piemonte, passando per la Lombardia, le Marche e l'Abruzzo, ecco quali sinergie sono state messe in atto per non rischiare di bloccare la campagna vaccinale nel periodo estivo Leggi su tg24.sky (Di martedì 27 luglio 2021) Molti territori hanno scelto di organizzarsi per far sì che i vacanzieri possano ricevere il richiamo del vaccino anche se lontani dalle loro case. Dalla Liguria al Piemonte, passando per la Lombardia, le Marche e l'Abruzzo, ecco quali sinergie sono state messe in atto per non rischiare di bloccare la campagna vaccinale nel periodo estivo

Advertising

SkyTG24 : Vaccini in vacanza, le regole per i turisti regione per regione. LA GUIDA - gemma_beda : Generale figliuolo Perché ti vuoi prendere dell'idiota a tutti i costi ?i milioni di vaccini perché dobbiamo andar… - infoitinterno : Vaccini in vacanza, dal 30 luglio scatta l'accordo Lombardia-Liguria - laquilablog : Vaccino anti Covid, anche in camper sulla costa dei Trabocchi, per i giovani e i turisti: Somministrare i vaccini a… - infoitinterno : Covid, vaccini in vacanza: 'C'è l'accordo, seconda dose per i lombardi in Liguria' -