Vaccini in spiaggia e nelle piazze: l'iniziativa dell'Asl Napoli 2 Nord (Di martedì 27 luglio 2021) Open day in spiaggia e nelle piazze. E' l'iniziativa organizzata dall'Asl Napoli 2 per invogliare i cittadini, residenti nei 32 comuni di competenza dell'azienda sanitaria locale, a vaccinarsi. Dal 28 luglio al 2 agosto il vaccino si fa al Lido e nelle piazze di Pozzuoli, Giugliano e Frattamaggiore.

