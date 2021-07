Vaccini, il 99% dei morti in Italia da febbraio non aveva completato le dosi: il report dell'Iss (Di martedì 27 luglio 2021) Il 99% dei morti per Covid da febbraio non aveva completato il ciclo vaccinale. Chi invece lo aveva completato, ma poi è deceduto lo stesso, aveva un'età media... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 27 luglio 2021) Il 99% deiper Covid danonil ciclo vaccinale. Chi invece lo, ma poi è deceduto lo stesso,un'età media...

Advertising

lifestyleblogit : Covid, Iss: da febbraio 99% morti non aveva completato ciclo vaccini - - lifestyleblogit : Covid, Iss: da febbraio 99% morti non aveva completato ciclo vaccini - - marghiadnsal : Età media più alta e più patologie pregresse per i pazienti #COVID19 deceduti con vaccinazione completa. Il report… - bkfrwnklin : @pau8 @Ruffino_Lorenzo Niente affatto vero. Il problema ora è che non ci sono le dosi. Quasi tutte le regioni sono… - DigitalMatt3 : RT @DigitalMatt3: @MMaXXprIIme Certo che se chi si vaccina è spaventato da chi non si vaccina, allora è proprio vero che questi vaccini son… -