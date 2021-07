Vaccini anti covid, 8 studenti su 10 favorevoli all'obbligo vaccinale per gli insegnanti (Di martedì 27 luglio 2021) Otto studenti su dieci sono a favore dell' obbligo vaccinale per i docenti . A rivelarlo è un sondaggio di ScuolaZoo condotto su 46 mila ragazze e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 19 anni . Leggi ... Leggi su leggo (Di martedì 27 luglio 2021) Ottosu dieci sono a favore dell'per i docenti . A rivelarlo è un sondaggio di ScuolaZoo condotto su 46 mila ragazze e ragazzi di età compresa tra i 14 e i 19 anni . Leggi ...

Advertising

marattin : Oggi @sole24ore ci racconta di un’inchiesta della BBC che è interessante approfondire. Un’agenzia di marketing (Faz… - Agenzia_Ansa : Messina è la prima città in Europa che userà un innovativo metodo per somministrare i vaccini anti-covid: la tecnol… - HuffPostItalia : Quando la gente scendeva in piazza per chiedere vaccini anti-colera (e c'era l'obbligo) - NardoneVadim : RT @fdragoni: Vaccini a mRNA anti-COVID-19 Comirnaty e Spikevax: rischio di miocardite e di pericardite - madkadima : RT @marattin: Oggi @sole24ore ci racconta di un’inchiesta della BBC che è interessante approfondire. Un’agenzia di marketing (Fazze), per c… -