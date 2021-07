Vaccini: allo studio l’obbligo per gli insegnanti, come si andrà a scuola? (Di martedì 27 luglio 2021) Un decreto già alla fine di questa settimana. È quello che potrebbe portare l’obbligo della vaccinazione per gli insegnanti e il personale scolastico. Il governo è in maggioranza favorevole (contrario Salvini e il M5S), ma ancora manca il confronto con i sindacati e le associazioni di categoria. Il premier Draghi e il ministro dell’Istruzione Bianchi hanno un obiettivo: «A settembre la scuola deve ricominciare in presenza». La via è sempre quella del vaccino per evitare la didattica a distanza e i problemi che ha causato, ma bisogna farlo in sicurezza. Leggi su vanityfair (Di martedì 27 luglio 2021) Un decreto già alla fine di questa settimana. È quello che potrebbe portare l’obbligo della vaccinazione per gli insegnanti e il personale scolastico. Il governo è in maggioranza favorevole (contrario Salvini e il M5S), ma ancora manca il confronto con i sindacati e le associazioni di categoria. Il premier Draghi e il ministro dell’Istruzione Bianchi hanno un obiettivo: «A settembre la scuola deve ricominciare in presenza». La via è sempre quella del vaccino per evitare la didattica a distanza e i problemi che ha causato, ma bisogna farlo in sicurezza.

