Vaccinazioni | Vaia Spallanzani ' benedice' le somministrazioni ai ragazzi | ' Ma solo se over 12'

(Di martedì 27 luglio 2021) Bisogna vaccinare i ragazzi? "Sì, in particolare i ragazzi dai 12 anni in su. Mentre dai 12 in sotto ho delle perplessità". Lo ha detto Francesco Vaia, direttore sanitario all'istituto Spallanzani di Roma

Bisogna vaccinare i ragazzi? "Sì, in particolare i ragazzi dai 12 anni in su. Mentre dai 12 in sotto ho delle perplessità". Lo ha detto Francesco, direttore sanitario all'istituto Spallanzani di Roma, ad Agorà Estate su Rai 3 . "Mi preoccupa - ha spiegato - il rapporto rischio - benefici perché sarebbe tutto orientato sul rischio e poi ......(Spallanzani): 'Immunizziamo i giovani per... IL TEMA Guariti dal Covid, dose unica entro 12 ... LE- A fronte di ciò, è quanto mai necessario che i cittadini completino il ciclo ...Bisogna vaccinare i ragazzi? «Sì, in particolare i ragazzi dai 12 anni in su. Mentre dai 12 in sotto ho delle perplessità». Lo ha detto Francesco Vaia, direttore sanitario all’istituto Spallanzani di ...I mille volontari che hanno aderito alla sperimentazione del "vaccino italiano" non possono ricevere il Green Pass, e ora si trovano in una situazione anomala e complicata ...