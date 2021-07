Vaccinazione obbligatoria anche per gli studenti? I presidi la chiedono (Di martedì 27 luglio 2021) «Oltre al personale scolastico, serve anche l’obbligo di vaccino anti Covid agli studenti che possono farlo». A dirlo è il presidente dell’Associazione Nazionale presidi Antonello Giannelli, che oggi, 27 luglio, incontrerà il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi per discutere del tema delicato. «Bisogna anche valutare tutte le possibilità riguardo alle alternative per i non vaccinati» ha continuato Giannelli, «se questi ultimi dovessero essere una percentuale significativa, una delle alternative potrebbe essere la Dad ma vorremmo capire come fare per evitare disparità di trattamento». Giannelli non è il solo ad aver ... Leggi su open.online (Di martedì 27 luglio 2021) «Oltre al personale scolastico, servel’obbligo di vaccino anti Covid agliche possono farlo». A dirlo è il presidente dell’Associazione NazionaleAntonello Giannelli, che oggi, 27 luglio, incontrerà il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi per discutere del tema delicato. «Bisognavalutare tutte le possibilità riguardo alle alternative per i non vaccinati» ha continuato Giannelli, «se questi ultimi dovessero essere una percentuale significativa, una delle alternative potrebbe essere la Dad ma vorremmo capire come fare per evitare disparità di trattamento». Giannelli non è il solo ad aver ...

