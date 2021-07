Usa, al via commissione d’inchiesta sull’assalto al Congresso: “Volevano stoppare democrazia. Stabilire il ruolo svolto dalla Casa Bianca” (Di martedì 27 luglio 2021) Chi il 6 gennaio 2021 ha fatto irruzione a Capitol Hill “aveva un piano chiaro, quello di interrompere la nostra democrazia“. Ed è necessario capire se e, eventualmente, come la Casa Bianca abbia favorito questa azione. Inizia con le parole del presidente democratico, Bennie Thompson, e della deputata repubblicana, Liz Cheney, la prima seduta della commissione d’inchiesta del Congresso sull’assalto al palazzo dell’assemblea compiuto dai sostenitori di Donald Trump dopo la sconfitta elettorale dell’ex presidente americano a vantaggio del nuovo inquilino dello Studio Ovale, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Chi il 6 gennaio 2021 ha fatto irruzione a Capitol Hill “aveva un piano chiaro, quello di interrompere la nostra“. Ed è necessario capire se e, eventualmente, come laabbia favorito questa azione. Inizia con le parole del presidente democratico, Bennie Thompson, e della deputata repubblicana, Liz Cheney, la prima seduta delladelal palazzo dell’assemblea compiuto dai sostenitori di Donald Trump dopo la sconfitta elettorale dell’ex presidente americano a vantaggio del nuovo inquilino dello Studio Ovale, ...

