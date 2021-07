Un’“azione staliniana” | così l’ex procuratore aggiunto Robledo sulla mossa del pg Salvi

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 27 luglio 2021) Non esita a definirla “azione”. Per Alfredo, exa Milano trasferito a Torino come giudice dopo lo scontro con l’alloraEdmondo Bruti Liberati, l’azione disciplinare prodalgenerale della Cassazione Giovannicontro il pm milanese Paolo Storari ha un significato inequivocabile di “indicare a tutti i magistrati che è più sicuro stare allineati al capo della procura”. L’aggettivo “staliniano” sta, evidentemente, a indicare la comune appartenenza a Magistratura democratica (la ...