Una vittima su tre della tratta di esseri umani è minorenne (Di martedì 27 luglio 2021) AGI - Più di una vittima di tratta su tre (34%) nel mondo è minorenne, in prevalenza di genere femminile. Una percentuale che, pur riguardando i soli casi giudiziari accertati di un fenomeno ben più vasto, è più che triplicata negli ultimi 15 anni ed è anche più elevata nelle regioni a basso reddito (Africa sub-sahariana e occidentale, Asia meridionale, America centrale e Caraibi) dove i minori sono la metà delle vittime totali accertate. In vista della Giornata internazionale contro la tratta di esseri umani che ricorre il prossimo 30 luglio, Save the Children diffonde ...

