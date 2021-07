Una Vita Anticipazioni 28 luglio 2021: Camino sul piede di guerra, Emilio vuole fuggire lontano con Cinta... (Di martedì 27 luglio 2021) Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 28 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Camino si è chiusa in un mutismo di protesta. Emilio, sconfortato dai continui dissidi familiari confida a Cinta il desiderio di sposarla al più presto e fuggire lontano. Leggi su comingsoon (Di martedì 27 luglio 2021) Vediamo insieme ledi Una, per la puntata del 28. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5,si è chiusa in un mutismo di protesta., sconfortato dai continui dissidi familiari confida ail desiderio di sposarla al più presto e

Advertising

NicolaPorro : Aspetto che diano dei fascisti, novax anche a Cacciari e Agamben “La discriminazione di una categoria di persone, c… - ItalianNavy : #26luglio 1941: a 80 anni dall’impresa di Malta, la #MarinaMilitare ricorda i suoi caduti con il lancio in mare da… - insopportabile : Grazie a tutti quelli che stanno mostrando vicinanza e affetto per la Sardegna. Sentirsi parte di una comunità è so… - salidaparallela : RT @barbarab1974: Infatti Se sei premier e spari una vaccat@ simile ti DEVI dimettere . Persa in pochi attimi la credibilità di una vita ht… - Bizzaalex : RT @Cris_quella: Mettete un guizzo d’intelligenza, che so, una forma di vita intelligente nei selfie ?? -