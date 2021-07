“Una famiglia mostruosa” di Volfango De Biasi dal 25 novembre al cinema (Di martedì 27 luglio 2021) ROMA – Quando i legami di sangue riservano sorprese… da paura! “Una famiglia mostruosa”, il nuovo film diretto dal regista Volfango De Biasi, arrivera’ dal 25 novembre al cinema. 01Distribution. Nel cast della pellicola figurano Massimo Ghini, Lucia Ocone, Lillo, Ilaria Spada, Cristiano Caccamo ed Emanuela Rei. Con la partecipazione di Paolo Calabresi, Barbara Bouchet e Pippo Franco. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 27 luglio 2021) ROMA – Quando i legami di sangue riservano sorprese… da paura! “Una”, il nuovo film diretto dal registaDe, arrivera’ dal 25al. 01Distribution. Nel cast della pellicola figurano Massimo Ghini, Lucia Ocone, Lillo, Ilaria Spada, Cristiano Caccamo ed Emanuela Rei. Con la partecipazione di Paolo Calabresi, Barbara Bouchet e Pippo Franco. L'articolo L'Opinionista.

