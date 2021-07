UN POSTO AL SOLE, le anticipazioni ufficiali di mercoledì 28 luglio 2021 (Di martedì 27 luglio 2021) Trame ufficiali dell’episodio numero 5.748 di UPAS, in onda su Rai 3 mercoledì 28 luglio 2021 alle ore 20:45 Fabrizio (Giorgio Borghetti), ignorando i suggerimenti di Marina (Nina Soldano), è convinto che la propria strategia imprenditoriale gli permetterà di risollevare il pastificio dalla crisi in cui si trova. Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Filippo (Michelangelo Tommaso) si ritroveranno ad affrontare una grave emergenza. Incoraggiato da un’iniziativa autonoma di Clara (Imma Pirone), Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) rompe gli indugi e prende una decisione significativa per il futuro del loro rapporto. Vi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 luglio 2021) Tramedell’episodio numero 5.748 di UPAS, in onda su Rai 328alle ore 20:45 Fabrizio (Giorgio Borghetti), ignorando i suggerimenti di Marina (Nina Soldano), è convinto che la propria strategia imprenditoriale gli permetterà di risollevare il pastificio dalla crisi in cui si trova. Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Filippo (Michelangelo Tommaso) si ritroveranno ad affrontare una grave emergenza. Incoraggiato da un’iniziativa autonoma di Clara (Imma Pirone), Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) rompe gli indugi e prende una decisione significativa per il futuro del loro rapporto. Vi ...

