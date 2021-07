Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 27 luglio: Marina scopre i problemi di Fabrizio (Di martedì 27 luglio 2021) anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 27 luglio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40? Marina continua a lavorare con Roberto per trovare un accordo con Burnet e vendere lo yacht. Intanto la Giordano è insospettita dal comportamento di Fabrizio, che le sta tenendo nascosti i problemi al pastificio. Marina e Roberto devono trovare un accordo commerciale con Burnet Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 27 luglio 2021)“Unal”, puntata del 272021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40?continua a lavorare con Roberto per trovare un accordo con Burnet e vendere lo yacht. Intanto la Giordano è insospettita dal comportamento di, che le sta tenendo nascosti ial pastificio.e Roberto devono trovare un accordo commerciale con Burnet Articolo completo: dal blog SoloDonna

