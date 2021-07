Un evento ad alta quota, alla scoperta del Bct Music: dove cultura e natura si incontrano (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – È una rassegna che unisce l’amore per la cultura a quello per la natura: il Bct Music Festival, evento realizzato con la partecipazione e il contributo della Regione Campania e promosso dal Parco Regione del Taburno, presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Cautano. Una tre giorni dedicata alla Musica, alla cultura, allo sport, alla natura con l’obiettivo di valorizzare il territorio, sensibilizzare i cittadini al rispetto per la montagna e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBen– È una rassegna che unisce l’amore per laa quello per la: il BctFestival,realizzato con la partecipazione e il contributo della Regione Campania e promosso dal Parco Regione del Taburno, presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Cautano. Una tre giorni dedicataa,, allo sport,con l’obiettivo di valorizzare il territorio, sensibilizzare i cittadini al rispetto per la montagna e ...

