Un buon Padova blocca la Lazio | Luis Alberto su rigore risponde a Della Latta

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 27 luglio 2021) Laconclude il ritiro di Auronzo di Cadore pareggiando 1-1 contro un. Al tiro deviato di, ha risposto a fine primo tempo, trasformando il calcio diconquistato da Hysaj. La squadra di Sarri è parsa un po’ stanca e di fronte aveva un undici di Serie C, ma molto motivato. Domani la squadra partirà per Roma, mentre il 2 comincerà la seconda partepreparazione a Marienfeld, in Germania. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.