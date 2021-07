Un altro lutto nel cinema: l’attore trovato senza vita in un porto durante le vacanze al mare (Di martedì 27 luglio 2021) La sua carriera è iniziata come baldo bodybuilder per poi aggiudicarsi l’allora ambito titolo di Mister Universo e vincendo più campionati mondiali della World Fitness Federation. Nel 2010 gli è stato conferito il Living Legend Award, poi ha anche gareggiato per il titolo di Britain’s Strongest Man ed ha lavorato in oltre trenta film. l’attore Mike Mitchell purtroppo è scomparso. Ricordiamo Mike Mitchell in colossal del mondo cinematografico quali Braveheart (1995) e Il gladiatore (2000), solamente per citarne due. Nelle ultime ore il pubblico ha appreso la tristissima notizia della sua improvvisa dipartita. l’attore nonché famoso ... Leggi su tuttivip (Di martedì 27 luglio 2021) La sua carriera è iniziata come baldo bodybuilder per poi aggiudicarsi l’allora ambito titolo di Mister Universo e vincendo più campionati mondiali della World Fitness Federation. Nel 2010 gli è stato conferito il Living Legend Award, poi ha anche gareggiato per il titolo di Britain’s Strongest Man ed ha lavorato in oltre trenta film.Mike Mitchell purtroppo è scomparso. Ricordiamo Mike Mitchell in colossal del mondotografico quali Braveheart (1995) e Il gladiatore (2000), solamente per citarne due. Nelle ultime ore il pubblico ha appreso la tristissima notizia della sua improvvisa dipartita.nonché famoso ...

Advertising

kahlan1986 : @ljubxvna Altro lutto in famiglia... - malleani : “Muore mentre fa il bagno al mare, lutto a Magliano per la scomparsa di Giacinto Morgante” più 5 altro/i articolo/i - Fattorville1 : Probabilmente sta sera inizierò un altro anime nella speranza di superare il lutto di Aot, good luck for me - S__yC____l : @Ariadnasleft @schiva_questa @Labellasospesa Il mio tweet su Luca, diceva altro! E non ti permetto di fare insinuaz… - Enrico5360 : @LaStampa Ma povero Travaglio. Rispettate un po’ il suo lutto derivante dal trauma che gli ha causato la caduta del… -