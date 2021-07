Ultime Notizie Serie A: Allegri si presenta. Le parole di Gravina e Dal Pino (Di martedì 27 luglio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 17.30 – Atalanta, le prime parole di Pezzella – Il nuovo giocatore della Dea si presenta ai canali ufficiali del club. Le sue parole. Ore 16.30 – Consiglio Federale, obbligo del Green Pass – Gli atleti professionistici e le giocatrici della Serie A femminile dovranno avere il green pass. I dettagli. Ore 16.00 – Parla Gravina – Il presidente della FIGC ha parlato in conferenza stampa dopo il Consiglio Federale. Le sue ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 17.30 – Atalanta, le primedi Pezzella – Il nuovo giocatore della Dea siai canali ufficiali del club. Le sue. Ore 16.30 – Consiglio Federale, obbligo del Green Pass – Gli atleti professionistici e le giocatrici dellaA femminile dovranno avere il green pass. I dettagli. Ore 16.00 – Parla– Il presidente della FIGC ha parlato in conferenza stampa dopo il Consiglio Federale. Le sue ...

Advertising

fanpage : 'Per lavorare negli alberghi e nel settore ricettivo in generale bisogna essere vaccinati' C'è l'annuncio di Federa… - Corriere : I dati dell’Iss: «Il 99 per cento dei morti da febbraio non aveva completato il ciclo vaccinale» - fanpage : 'Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Aderisco molto volentieri alla campagn… - Telesardegna : Coronavirus in Italia, ultime notizie e aggiornamenti (27 luglio) - RedazioneDedalo : Enna - Si allarga l'incendio che da questa mattina interessa le pendici -