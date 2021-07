Ufficiale | Jovetic è il nuovo attaccante dell’Hertha Berlino

(Di martedì 27 luglio 2021) Stevan Joveti?, 31 anni, dopo aver concluso l’esperienza al Monaco in Francia, ha deciso di trasferirsi in Germania all’Hertha. La società tedesca, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato l’acquisto del giocatore che ha firmato un contratto valido vino al 2023. Hertha BSC @s! Vor traumhaftem Panorama schließt sich der montenegrinische Stürmer unserer blau-weißen Familie an. Herzlich Willkommen, Stevan! https://t.co/lr5TaHefZX #BSCinLeogang #GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/N2NoIlREQQ — Hertha BSC (@HerthaBSC) July 27, 2021 FOTO: Twitter HerthaL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

