Tunisia, Saied impone il coprifuoco: «Non voglio sangue». Rischio invasione di migranti per l'Italia (Di martedì 27 luglio 2021) L'appello alla calma rivolto alla popolazione dal presidente Kais Saied e l'annuncio da parte del presidente destituito Hichem Mechichi di voler cedere «le mie responsabilità alla persona che sarà nominata dal Presidente della Repubblica». I protagonisti della crisi in atto in Tunisia mandano messaggi di distensione, ma la situazione nel Paese, dopo la decisione di Saied di "congelare" governo e Parlamento, resta allarmante. E rischia di avere conseguenze dirette molto pesanti anche per l'Italia sul fronte migranti. In cerca di un nuovo premier Ieri a Tunisi Saied ha "licenziato" anche i ...

