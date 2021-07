Trovato con diverse bustine di eroina in pieno centro, arrestato spacciatore 40enne senigalliese (Di martedì 27 luglio 2021) SENIGALLIA - Proseguono incessanti le attività di contrasto da parte degli agenti del Commissariato di Polizia di Senigallia alle illecite attività connesse alla detenzione ed allo spaccio di sostanze ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 27 luglio 2021) SENIGALLIA - Proseguono incessanti le attività di contrasto da parte degli agenti del Commissariato di Polizia di Senigallia alle illecite attività connesse alla detenzione ed allo spaccio di sostanze ...

