Tribunale di Modena: "Se il lavoratore non si vaccina, sospensione e stop allo stipendio" (Di martedì 27 luglio 2021) L'azienda può sospendere dal servizio e dalla retribuzione chi non vuole vaccinarsi contro il coronavirus. Lo ha stabilito con una sentenza il Tribunale di Modena. Il giudice scrive che "il datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all'interno dei locali aziendali e ha quindi l'obbligo ai sensi dell'articolo 2087 del Codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori". A supportare la propria decisione, il Tribunale cita nella sentenza la ...

