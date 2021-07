Tribunale di Modena: «Il lavoratore che non si vaccina può essere sospeso» (Di martedì 27 luglio 2021) Con questa ordinanza del Tribunale di Modena, si cambia passo e si crea un importante precedente giuridico, per cui un datore di lavoro può sospendere dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti che non vogliono vaccinarsi contro il coronavirus. Non importa che il Governo non abbia ancora stabilito se effettivamente occorra o meno il green pass per recarsi sul posto di lavoro. Leggi su vanityfair (Di martedì 27 luglio 2021) Con questa ordinanza del Tribunale di Modena, si cambia passo e si crea un importante precedente giuridico, per cui un datore di lavoro può sospendere dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti che non vogliono vaccinarsi contro il coronavirus. Non importa che il Governo non abbia ancora stabilito se effettivamente occorra o meno il green pass per recarsi sul posto di lavoro.

