Triathlon | Olimpiadi Tokyo | Flora Duffy | oro storico per Bermuda! Alice Betto settima

(Di martedì 27 luglio 2021)regala a Bermuda il primo oro nella storia delle, la seconda medaglia in assoluto dopo il bronzo di Clarence Hill a Montréal 1976 nei pesi massimi del pugilato: dominata la gara femminile del, rifilati 1’14” a Georgia Taylor-Brown (Gran Bretagna) e 1’27” a Katie Zaferes (USA). Ottimaa 2’46”, poi 20ma Verena Steinhauser a 6’11”, ritirata Angelica Olmo. A, sotto la pioggia, al contrario di quanto visto ieri, la prima fase di gara è subito decisiva: nei 1500 metri a nuoto si avvantaggiano in 7 che poi ...

OA Sport

Tutti gli italiani in gara — 23.45 - Triathlon Gara donne: Alice Betto, Angelica Olmo e Verena Steinhauser . 3.00 - Beach volley - Fase preliminare: Lupo/Nicolai contro i giappo ...