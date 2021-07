Triathlon, Alice Betto: “Cercavo questo risultato da tanto tempo” (Di martedì 27 luglio 2021) La gara femminile del Triathlon dominata da Flora Duffy (Bermuda) porta in dote la settima posizione di Alice Betto, la migliore delle azzurre, che centra un gran risultato dopo aver dovuto saltare per infortunio Londra 2012 e Rio 2016. Betto ha parlato a fine gara al sito federale. “Sono felicissima, pervasa da tantissime emozioni. Cercavo questo risultato da tanto tempo, esattamente da dieci anni e, dopo due Olimpiadi mancate, questa volta non volevo assolutamente perdere l’occasione, malgrado le difficoltà che tutti noi ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) La gara femminile deldominata da Flora Duffy (Bermuda) porta in dote la settima posizione di, la migliore delle azzurre, che centra un grandopo aver dovuto saltare per infortunio Londra 2012 e Rio 2016.ha parlato a fine gara al sito federale. “Sono felicissima, pervasa da tantissime emozioni.da, esattamente da dieci anni e, dopo due Olimpiadi mancate, questa volta non volevo assolutamente perdere l’occasione, malgrado le difficoltà che tutti noi ...

