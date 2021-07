Treno per Orio, consegnate 17.000 firme: “Riprogettiamolo rispettando abitanti e verde” (Di martedì 27 luglio 2021) Come annunciato, martedì 27 luglio 2021, il Comitato di quartiere di Boccaleone a Bergamo ha consegnato al protocollo del Comune le firme raccolte in forma cartacea (oltre 3.000) e la documentazione relativa alle 14.149 firme raccolte attraverso la piattaforma www.change.org relative alla petizione lanciata dallo stesso comitato con Italia Nostra (sezione di Bergamo), il Circolo Legambiente Bergamo, il Comitato di quartiere Campagnola, il Comitato Ambiente e Salute San Tomaso de’ Calvi, l’Associazione Colognola per il suo futuro, l’Associazione per il Villaggio, per sostenere l’istanza: Treno per l’aeroporto di Orio: ... Leggi su bergamonews (Di martedì 27 luglio 2021) Come annunciato, martedì 27 luglio 2021, il Comitato di quartiere di Boccaleone a Bergamo ha consegnato al protocollo del Comune leraccolte in forma cartacea (oltre 3.000) e la documentazione relativa alle 14.149raccolte attraverso la piattaforma www.change.org relative alla petizione lanciata dallo stesso comitato con Italia Nostra (sezione di Bergamo), il Circolo Legambiente Bergamo, il Comitato di quartiere Campagnola, il Comitato Ambiente e Salute San Tomaso de’ Calvi, l’Associazione Colognola per il suo futuro, l’Associazione per il Villaggio, per sostenere l’istanza:per l’aeroporto di: ...

