Total War Saga | Troy riceverà l' espansione Mythos | ecco quando

(Di martedì 27 luglio 2021) Attraverso un comunicato stampa, SEGA annuncia la data di uscita di, l'diWarche arriverà su PC il 2 settembre. Di seguito potete dare uno sguardo al comunicato per intero. La battaglia di Troia non sarà combattuta solo dagli uomini. Negli angoli più remoti del regno si vocifera di tre antiche bestie colossali: un terrore alato dalla forza catastrofica, una serpe strisciante dalle molte teste e un feroce mastino che dimora nell'abisso. Trovale, domale e cambia il corso della guerra. Con il pacchetto di contenutidi AWar ...

Advertising

Eurogamer_it : #TotalWarSagaTroy annunciata la data di uscita dell'espansione Mythos. - TWGEEKIT : L’espansione MYTHOS di “A Total War Saga: TROY” è in arrivo il 2 settembre - Bufixondatreee : @yagizharunoglu Gorsel total war attila sgsgshshshs - TanaDeiGoblin : Parliamo della nuova edizione di #QuartermasterGeneral della @AresGamesSrl - tuttoteKit : Total War: Warhammer 3, Grand Cathay verrà presentato a settembre #CreativeAssembly #PC #SEGA #TotalWarWarhammerIII… -

Ultime Notizie dalla rete : Total War

Gamereactor Italia

... in cui possiamo gestire i nostri territori e combattenti e che richiama un po' quelle viste nei. Sì, non è esattamente la prima volta che la serie sperimenta un po' in questa direzione e ...Se Creative Assembly, con i suoi: Warhammer - il terzo episodio è in arrivo - ha donato alla saga fantasy di Games Workshop una seconda giovinezza digitale, il marchio Slitherine è ormai ...A Total War Saga: Troy, SEGA presenta l'espansione Mythos | Lo strategico di Creative Assembly si prepara anche ad arrivare su Steam.In arrivo novità per A Total War Saga Troy, che uscirà su Steam a settembre. Creative Assembly e SEGA hanno annunciato oggi importanti novità per A Total War Saga Troy, che sarà disponibile su Steam a ...