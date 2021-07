Torreira | «Morte mia madre? Non volevo tornare all’Atletico Madrid»

(Di martedì 27 luglio 2021) Lucas, ex centrocampista della Sampdoria, ha parlato del suo recente passato tra la perdita della, Inghilterra e Spagna L’ex regista della Sampdoria, Lucas, ha parlato a El Otro Partido, soffermandosi sul suo recente passato tra Atleticoe Arsenal e sulladella. Le sue dichiarazioni. PSICOLOGO – «Un anno fa lavoravo con uno psicologo in Spagna perché, nel secondo anno all’Arsenal, giocavo pochissimo. È stato difficile per me accettarlo davvero perché la mia vita dipende dal calcio e quando non gioco non mi diverto molto, sono di pessimo ...

Ultime Notizie dalla rete : Torreira Morte

