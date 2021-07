Torna In Treatment, con la nuova protagonista Uzo Uduba, dal 27 luglio su Sky e NOW: trama e cast (Di martedì 27 luglio 2021) La pluripremiata serie In Treatment Torna con una nuova stagione, una nuova protagonista e nuovi temi sempre più vicini all’attualità: la serie HBO adattata in decine di paesi nel mondo, tra cui anche l’Italia con la versione interpretata da Sergio castellitto, continua a offrire il suo sguardo intimo e accurato sui percorsi di psicoterapia. La quarta stagione debutta in onda su Sky Atlantic e in streaming su Now con 4 episodi a settimana. Dall’ultima stagione di In Treatment, la terza, sono passati dieci anni e ora 24 episodi nuovi episodi riportano in vita il format ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 luglio 2021) La pluripremiata serie Incon unastagione, unae nuovi temi sempre più vicini all’attualità: la serie HBO adattata in decine di paesi nel mondo, tra cui anche l’Italia con la versione interpretata da Sergioellitto, continua a offrire il suo sguardo intimo e accurato sui percorsi di psicoterapia. La quarta stagione debutta in onda su Sky Atlantic e in streaming su Now con 4 episodi a settimana. Dall’ultima stagione di In, la terza, sono passati dieci anni e ora 24 episodi nuovi episodi riportano in vita il format ...

