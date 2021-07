Torino, Lukic esalta Juric: «È un grande, ha portato entusiasmo» (Di martedì 27 luglio 2021) Il centrocampista del Torino Sasa Lukic ha parlato dei primi giorni di lavoro con Ivan Juric in panchina Sasa Lukic, centrocampista del Torino, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha elogiato Ivan Juric, neo allenatore della squadra granata. Juric – «Posso raccontare che prima di cominciare il ritiro ho telefonato ai miei compagni di nazionale che avevano già lavorato con il tecnico, sia al Verona sia al Genoa. Tutti mi hanno raccontato di quanto fosse un grande allenatore. Dopo queste prime settimane di ritiro insieme, in effetti, posso ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021) Il centrocampista delSasaha parlato dei primi giorni di lavoro con Ivanin panchina Sasa, centrocampista del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha elogiato Ivan, neo allenatore della squadra granata.– «Posso raccontare che prima di cominciare il ritiro ho telefonato ai miei compagni di nazionale che avevano già lavorato con il tecnico, sia al Verona sia al Genoa. Tutti mi hanno raccontato di quanto fosse unallenatore. Dopo queste prime settimane di ritiro insieme, in effetti, posso ...

