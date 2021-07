Torino | Cairo | “A Belotti abbiamo fatto un’offerta importante”

(Di martedì 27 luglio 2021) “ora è in vacanza, quando torna parleremo con lui: glimoltoper le nostre casse, dopodiché se non accetta l’offerta…”. Queste le parole del presidente del, Urbano, a proposito della situazione legata al rinnovo di contratto del capitano granata. “Non mi piace fare trattative sui giornali, ma dico che si è fatta– aggiunge il patron a Bressanone, dove ha assistito allo 0-0 dei granata contro l’Al Fateh – e ora vediamo cosa succede,...

Sotto gli occhi del presidente Urbano, per l'occasione salito a Bressanone perla sua prima visita durante il ritiro della squadra, ilfatica non poco contro l'Al Fateh. Contro la settima forza del campionato saudita, la ...... invece illo vorrebbe solo con un diritto, intanto il Siviglia vuole Belotti , che avrebbe offerto 18 mln più il cartellino di Munir ai granata, mavuole almeno 30 mln. Napoli, idea ...