Advertising

TV7Benevento : Calcio: Torino, 0-0 in amichevole contro l'Al Fateh... - sportli26181512 : Torino-Al Fateh 0-0: I granata hanno dato minuti a tutti gli uomini a disposizione anche in proiezione dell'amichev… - toropuntoit : Toro, oggi la terza amichevole: alle 17 a Bressanone contro l’Al Fateh - sportli26181512 : Torino-Al Fateh 0-0: il tabellino: Torino-Al Fateh 0-0 Torino primo tempo... - Fantacalcio : Torino-Al Fateh 0-0: cronaca e tabellino -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Fateh

BRESSANONE - Il, dopo la vittoria per 5 - 1 con il Brixen , impatta per 0 - 0 contro l' Al, settima potenza del cmapionato saudita. I granata hanno avuto modo di dare minutaggio a tutti gli effettivi a ...DIRETTAAL(RISULTATO 0 - 0): GRANATA A SECCO Granata a secco nel test amichevole contro i sauditi dell'Al: 0 - 0 il risultato con il Toro che non è riuscito a trovare la via del gol, anche ...Amichevole Torino: finisce a reti inviolate la sfida con l'Al Fateh. Juric può essere contento per la prova dei suoi difensori, ma si attendono rinforzi."Belotti ora è in vacanza, quando torna parleremo con lui: gli abbiamo fatto un'offerta molto importante per le nostre casse, dopodichè se non accetta l'offerta…": il presidente del Torino, Urbano Cai ...