Tommaso Zorzi, nuovo progetto top secret con Rocco Siffredi: “Lo scoprirete sui social” (Di martedì 27 luglio 2021) Tommaso Zorzi fa un annuncio social Erano giorni che Tommaso Zorzi non dava segni di vita sui suoi canali social, in particolare su Instagram dove conta quasi due milioni di follower. Oltre alla polemica legata ad una sua foto intima realizzata in un bagno pubblico, il rampollo meneghino ha fatto un annuncio. In pratica, ha L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 27 luglio 2021)fa un annuncioErano giorni chenon dava segni di vita sui suoi canali, in particolare su Instagram dove conta quasi due milioni di follower. Oltre alla polemica legata ad una sua foto intima realizzata in un bagno pubblico, il rampollo meneghino ha fatto un annuncio. In pratica, ha L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

fanpage : #TommasoZorzi contro Matteo Salvini: 'Mi fa pena' - noia49_ : @AnnaRatta1 @tommaso_zorzi Raga ma capite che si tratta di un profilo fake Daje su - Maria20Angela : @AnnaRatta1 @tommaso_zorzi Curati l'ossessione - Pius_XII : RT @marioadinolfi: Tommaso Zorzi sogna di trasformarmi in drag queen. Meglio. Gli dicono di sognare di - VanyLabalestra : @AnnaRatta1 @tommaso_zorzi Comunque non stai bene eh… ma perché ti definisci ratta soprattutto me lo chiedo ????? se… -