Tokyo 2020 volley femminile | Mazzanti | “Vittoria sofferta Partiti forte | poi abbiamo perso qualità”

(Di martedì 27 luglio 2021) “Buona anche la seconda, ma con un po’ più di difficoltà a stare dentro la partita”. Con queste parole coach Davideha commentato ladella sua nazionale italiana dicontro la Turchia dopo quattro set. “Siamofortissimo, poiun po’ smesso di divertirci ed è uscito quello che ci aspettavamo: quando non riuscivamo a fare punto sulla prima azione di cambio palla perdevamo– ha continuato – . Nel secondo set è successo spesso,diversi contro attacchi. Non ci siamo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Volley femminile, battuta la Turchia L'Italia del volley femminile batte la Turchia 3 - 1 e mette a segno la seconda vittoria in due partite alle Olimpiadi di. Il primo set si è chiuso sul ...In occasione delle Olimpiadi , ilMedal Project ha raccolto 78.985 tonnellate di rifiuti elettronici . In totale si contano 30,3 chili d'oro, 3.500 chili di argento e 2.200 chili di bronzo. Infatti le circa cinquemila ...La seconda giornata del Gruppo A della pallanuoto maschile alle Olimpiadi di Tokyo regala un pari all'Italia, che fa 6-6 con la Grecia: dopo il 2-2 di metà gara arriva il 4-0 ellenico nel terzo period ...L’azzurra Maria Centracchio ha conquistato la medaglia di bronzo nel judo 63 kg ai Giochi di Tokyo 2020. La molisana si è imposta sulla olandese Juul Franssen al golden score. E’ la decima medaglia ...