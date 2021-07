Tokyo 2020 | tennis | Giorgi-Svitolina quarti di finale domani in tv | orario | canale e diretta streaming

(Di martedì 27 luglio 2021) Camilaprosegue il suo cammino da sogno nel tabellone femminile di. La giocatrice azzurra, dopo aver lasciato le briciole a Brady, Vesnina e la recente finalista di Wimbledon Pliskova, affronta Elinaaidi. Il match contro l’ucraina è in programma mercoledì 28 luglio (da definire, in attesa dell’uscita dell’order of play) e sarà visibile insu Discovery+ (disponibile anche sulla piattaforma TIMVision, così come agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb) ed Eurosport Player, ...

Tom Dean sale sul tetto del mondo vincendo l' oro adopo aver sconfitto il covid per ben due volte . Le Olimpiadi disono state definite i Giochi della ripartenza dello sport e sicuramente Tom Dean conquista di diritto la copertina dei ...Non si ferma la corsa olimpica di Camila Giorgi: negli ottavi di finale del torneo di tennis femminile di, l'azzurra (numero 58 al mondo) ha sconfitto a sorpresa e in due set (6 - 4 6 - 2, in un'ora e 15minuti di gioco) anche la ceca Karolina Pliskova (16 al mondo e quinta testa di serie). Al ...25 Luglio 2021. Ora testa alla sfida con la Grecia. Esordio più che convincente del Settebello che, nella gara d'esordio nel torneo olimpico, si impone sul Sudafrica con un secco 21-2. Saranno quattro ...Mai nessuna come lei: la campionessa italiana centra la qualificazione in programma questa notte. Federica Pellegrini è nella storia: la campionessa olimpica ha conquistato la qualificazione alla fina ...