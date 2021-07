Tokyo 2020 | surf | brasiliano Ferreira e americana Moore medaglie d’oro

(Di martedì 27 luglio 2021) Medaglianelper Italo. Ilha superato in finale il giapponese Kanoa Igarashi, mentre la medaglia di bronzo l’ha conquistata l’australiano Owen Wright. Tra le donne la statunitense Carissaha portato a casa l’oro battendo in finale la sudafricana Bianca Buitendag. Bronzo alla giapponese Amuro Tsuzuki. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : Hanno 14 e 13 anni e sono rispettivamente oro e argento nello street skateboard di Tokyo 2020 ?????? Momiji Nishiya e… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - gemini9500 : RT @UranoRebel: Bravo #tomdaley, un esempio per tutti! - ballavolaconga : amore e capoeira a tokyo 2020 viviamo in una simulazione -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Tom Dean sale sul tetto del mondo vincendo l' oro adopo aver sconfitto il covid per ben due volte . Le Olimpiadi disono state definite i Giochi della ripartenza dello sport e sicuramente Tom Dean conquista di diritto la copertina dei ...È utile ricordare che le regole fissata dalla Carta olimpica diprevede che le sport si mantenga "neutrale". Comunque, l'avventura olimpica di Alvarado è terminata a causa di un punteggio ...Le Olimpiadi di Tokyo 2020 verranno ricordate, tra i molteplici aspetti, anche per l’esordio assoluto dello Skateboard, la prima disciplina rotellistica ufficiale della storia nella rassegna a cinque ...La Pellegrini centra la finale olimpica nei 200 metri stile libero per la quinta volta consecutiva. Non era mai capitato a una donna nella storia del nuoto ...